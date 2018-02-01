



Неповнолітній буковинець скоїв смертельне ДТП - 01.02.2018 15:59

Працівники поліції з’ясовують обставини трагічної ДТП. Підлітку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками сталася близько 10-тої години вечора 31 січня у селищі міського типу Неполоківцях Кіцманського району. Керуючи автомобілем «Фольксваген Кадді», 16-річний місцевий житель допустив наїзд на свого 31-річного односельця. Зі слів підлітка, чоловік раптово вибіг на дорогу.

Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий загинув на місці події. Зважаючи на вік юного шофера, іномаркою він керував без водійського посвідчення. Працівники поліції встановили, що автомобіль належить батькам хлопця.

За фактом автопригоди слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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