4G в Украине обещают запустить весной-2018

- 01.02.2018 13:43
4G в Украине обещают запустить весной-2018

Запуск связи четвертого поколения 4G в Украине ожидается весной нынешнего года. Операторы утверждают - к глобальному повышению тарифов готовиться не нужно.

По словам генерального директора Vodafone Украина Ольги Устиновой, компания уже готова запустить новую услугу. Сейчас проводится тестирование, после чего в марте-апреле нынешнего года уже планируется запуск. Компании удалось сэкономить на торгах за 4G в диапазоне 2600 МГц. Между тем, сумма, потраченная на торги с голоса, составила 631 миллион 200 тысяч гривен для компании Vodafone Украина.

Также весной ожидается запуск 4G и другими операторами. Так, глава Киевстара Петр Чернышев отметил, что не стоит ждать резкого повышения тарифов на связи после внедрения 4G. По словам Чернышева, окупаемость будет растягиваться на несколько лет, что позволит уберечь украинцев от разового существенного роста тарифов.

Всего же, как отмечается, за 4G в диапазоне 2600 МГц три украинских оператора связи заплатили 2,5 миллиарда гривен.

Напомним, что указ о внедрении в Украине стандарта связи 4G президент Украины Петр Порошенко подписал в июле 2015 года, что позволило бы запустить стандарт в 2017 году. Старт внедрению связи нового поколения 4 июля 2017 года дал Кабинет министров. Тогда Александр Животовский, который возглавляет Национальную комиссию, осуществляющую регулирование с сфере связи и информатизации, отметил, что 4G может быть внеден в пяти имеющихся в Украине диапазонах. 9 августа Кабмином было утверждено проведение конкурса на получение лицензий, что позволило бы запустить 4G в Украине.

23 января стартовал тендер на лицензии на 4G в диапазоне 260 МГц, и собственно, торги состоялись 31 января.

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