Самый быстрый фокусник показал 27 трюков за минуту

- 31.01.2018 14:57
Самый быстрый фокусник показал 27 трюков за минуту

В штаб-квартиру Guinness World Records, которая находится в Лондоне, прибыл 31-летний маг Бен Ханлин. Маг планировал показать лучшее выступление, и это ему удалось, поскольку он смог поставить рекорд и увековечить свое имя в Книге рекордов Гиннесса.

Фокусами Ханлин занимается с пяти лет, и он решил стать самым быстрым в мире фокусником. Так, в течение одной минуты он воспроизвел все свои самые известные трюки. Для этого требуется необыкновенная ловкость, быстрая работа пальцев и гибкосить мысления. В соответствии с правилами рекордов Гиннеса, каждый из трюков должен требовать различных навыков и отличаться друг от друга. 

Работу Бена записывала на видео судья Ребекка Бьюкенан Смит, чтобы после просмотра в замедленном темпе можно было убедиться в правильности выполнения каждого из трюков.

В первый раз Ханлину не удалось справиться с задачей, однако следующие две попытки оказались весьма успешными - волшебник осуществил необыкновенно быстро 27 трюков, причем, на каждый из них у него ушло не более 2 секунд.

Как отметил сам фокусник, самое сложное в данном деле - делать одновременно две вещи. То есть, в то время, когда одна рука делает один фокус, вторая уже начинает делать другой трюк. При этом, Ханлин не останавливается на достигнутом - лн планирует ускориться и побить собственный рекорд в будущем, проделав за минуту 30 трюков.

Платиновая Буковина

Ключові слова: бен ханлин, самый быстрый в мире фокусник

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