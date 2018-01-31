



Ушел из жизни выдающийся буковинец Леонид Каденюк - 31.01.2018 12:22

Сегодня, 31 января, ушел из жизни первый и единственный на сегодняшений день украинский космонавт Леонид Каденюк. Информацию о смерти Каденюка подтверждают люди из его окружения. Кроме того, в космическом агентстве также подтвердили смерть космонавта.

Отмечается, что Каденюк умер, когда находился в парке Царское село в Киеве. Скорая прибыла оперативно на место, однако, спасти Каденюка не смогли - он скончался еще до прибытия врачей. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины смерт выдающегося украинца.



Леонид Каденюк является буковинцем - он родился в 1951 году в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой области в селе сельских учителей. Недавно космонавт отметил 67-летие - 28 января.

В группу космонавтов Национального космического агентства Украины Каденюка отобрали в 1995 году. На американском космическом корабле Леонид Каденк прошел подготовку к космическому полету в NASA. В космосе Леонид Константинович пробыл 15 суток, 16 часов и 34 минуты. Его задачей во время полета было выполнение биологических экспериментов украинско-американского опыта с растениями.

Платиновая Буковина, Черновцы

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