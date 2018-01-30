Украинские паралимпийцы взяли второе место на Кубке мира в Оберриде

- 31.01.2018 10:17
Украинские паралимпийцы взяли второе место на Кубке мира в Оберриде

На соревнованиях в рамках Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону в Оберриде, Германия, в последний день соревнований паралимпийская сборная Украины завоевала сразу шетсь наград. Отметим, что практически каждый день украинской сборной удавалось завоевать не более трех медалей.

Так, что касается биатлона на среднюю дистанцию, то на счету паралимпийской сборной Украины шесть медалей - одна золотая, две серебряных, а также три бронзовых. Всего, как омечают в Национальном комитете спорта инвалидов Украины, на Кубке украинская сборная смогла выбороть 21 медаль, а именно - пять медалей за первое место, семь серебряных наград и девять бронзовых, что принесло сборной второе место в мире.

Отметим, что в соревнованиях в нынешнем году принимали участие 200 спортсменов, представивших 29 стран мира.

В числе украинских спортсменов наилучшие результаты продемонстрировали Тарас Радь и Игорь рептюх, завоевавшие по комплекту наград. Радь, к слову, смог взять "золото" в последний день соревнований.

Среди представительниц женского пола в сборной наилучший результат у Юлии Батенковой-Бауман, на счету которой - две серебряные и одна золотая медали.

Украинская паралимпийская сборная уже в пятницу, 2 февраля, начнет выступления в рамках Кубка мира по лыжным гонками и биатлону в финском городе Вуоката.

Платиновая Буковина

Ключові слова: украинские паралимпийцы, оберрид биатлон

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