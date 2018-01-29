Ученый расшифровал шифр для биткоина из ДНК

- 30.01.2018 10:44
Ученый расшифровал шифр для биткоина из ДНК

Исследователь и ученый Сандерс Вуйтс стал победителем на конкурсе DNA StorageBitcoinChallenge, который проходил в Бельгии. Вуйтс смог использовать ДНК, чтобы получить шифр для кошелька с одним Bitcoin.

Интересно, что конкус с доаольно сложным заданием стартовал три года назад. Для участников конкурса необходимо было получить код данных Bitcoin, который был зашифрован в образцах ДНК организаторами соревнований. Организаторы конкурса использовали для задания метод исследователя Ника Голдмана.

Награда за победу в данном конкурсе на начало соревнований составляла 1 Bitcoin, в то время как курс криптовалюты был не настолько высоким, как сейчас, и составлял всего несколько сотен евро. Из-за этого участники конкурса не были столь мотивированы на расшифровку и победу. Уже тогда, когда курс биткоина начал резко расти, участники конкурса буквально обрели второе дыхание. Так, Сандерс Вуйтс буквально за неделю до окончания конкурса смог раскодировать ДНК, и детали своей работі он описал в собственном блоге.

Устроители конкурса отмечают, что соревнованиями они хотели показать, что ДНК вполне способна выполнять роль своего рода сейфа для хранения данных.

Платиновая Буковина

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