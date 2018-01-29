Зловмисник через вікно обікрав чернівчанку- 29.01.2018 14:23
На початку січня до Чернівецького відділу поліції звернулася 25-річна жителька обласного центру. Дівчина повідомила, що невідома особа проникла через вікно до її квартири та викрала мобільний телефон, гроші в сумі 4 тисячі гривень та інше майно.
На місці злочину поліцейські встановили, що зловмисник проник до помешкання потерпілої через балкон на четвертому поверсі, шляхом демонтажу скла вікна. Відразу оперативники розпочали пошуки крадія з опитування мешканців багатоповерхівки.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські отримали інформацію, що до крадіжки може бути причетний сусід заявниці, котрий мав судимість та відбував покарання у місцях позбавлення волі.
Завдяки професійним діям працівників Управління карного розшуку крадія вдалося викрити. Ним виявився 34-річний житель того ж будинку. Правоохоронцям порушник повідомив, що зі свого балкону він за допомогою підручних інструментів зняв скло з вікна потерпілої та проник на її балкон. Після чого і вчинив крадіжку з квартири.
Відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Крадію вже оголошено підозру у вчиненні злочину. Триває досудове розслідування.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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