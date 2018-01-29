



Шахраї видурили в буковинок 27 тис грн - 29.01.2018 14:07

Наразі поліція докладає максимальних зусиль, щоб встановити та затримати правопорушників. Загалом зловмисники видурили у трьох буковинок понад 27 тисяч гривень.

Про зловмисників, котрі представились працівниками банківських установ, поліцію повідомили жительки Глибоцького району віком 43 та 48 років.

Обидвом заявницям «псевдо-банківці» зателефонували, пропонуючи покращення захисту грошових рахунків та оптимізацію певних послуг. Дізнавшись у потерпілих конфіденційну інформацію щодо банківських карток, шахраї невдовзі зняли з них грошові кошти у сумі майже 17 тисяч гривень.

Третьою постраждала від шахрайської діяльності 64-річна жителька обласного центру.

27 січня ранок жінки почався з телефонної розмови з «псевдо-поліцейським», котрий повідомив їй вигадану історію. Незнайомець переконав чернівчанку, що її син потрапив у дорожньо-транспортну пригоду і на даний час перебуває у досить скрутному становищі. Потерпіла не встигла й оговтатись від почутого, як зловмисник квапливо запропонував свою допомогу. За певну фінансову винагороду, шахрай пообіцяв схвильованій матері, що владнає всі негаразди стосовно її сина.

Жінка, не вагаючись, щонайшвидше виконала умову «правоохоронця». Скориставшись найближчим терміналом, вона перерахувала зловмиснику гроші у сумі 10 тисяч гривень.

Чернівчанка здійснила фінансову операцію, після чого одразу зателефонувала невістці. Неочікувано для жінки, у відповідь вона почула голос свого сина. З’ясувавши, що з ним все гаразд і про автопригоду йому нічого не відомо, потерпіла звернулась за допомогою до поліції.

За даними фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, вказаних у статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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