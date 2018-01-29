



Взрыв возле супермаркета в Харькове 29 01 2018 - двое пострадавших - 29.01.2018 13:41

В Харькове на улице Клочковской возле супермаркета в понедельник, 29 января, прогремел взрыв.

Как сообщили представители Национальной полиции, в результате взрыва пострадали двое человек - 53-летняя женщина с внуком, мальчиком 2016 года рождения. Ребенок был госпитализирован с рваной раной правого надбровья, у бабушки предварительный диагноз - рваная рана бедра.

Позднее в Центре медицинской помощи и медицинских катастроф уточники, что помимо раны бедра, женщине взрывом оторвало два пальца кисти. В настоящее время здоровью обоих пострадавших ничего не угрожает.

Следственно-оперативная группа, а также сотрудники взрывотехнического управления немедленно выехали на место происшествия.

Как стало известно, взрывчатка находилась в пакете возле мусорной урны у здания супермаркета. Пострадавшая работала уборщицей в одной из местных аптек.

Платиновая Буковина

Всі новини