Взрыв возле супермаркета в Харькове 29 01 2018 - двое пострадавших- 29.01.2018 13:41
В Харькове на улице Клочковской возле супермаркета в понедельник, 29 января, прогремел взрыв.
Как сообщили представители Национальной полиции, в результате взрыва пострадали двое человек - 53-летняя женщина с внуком, мальчиком 2016 года рождения. Ребенок был госпитализирован с рваной раной правого надбровья, у бабушки предварительный диагноз - рваная рана бедра.
Позднее в Центре медицинской помощи и медицинских катастроф уточники, что помимо раны бедра, женщине взрывом оторвало два пальца кисти. В настоящее время здоровью обоих пострадавших ничего не угрожает.
Следственно-оперативная группа, а также сотрудники взрывотехнического управления немедленно выехали на место происшествия.
Как стало известно, взрывчатка находилась в пакете возле мусорной урны у здания супермаркета. Пострадавшая работала уборщицей в одной из местных аптек.
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