



Черновцы получили 400 вакцин от кори - 29.01.2018 12:13

В Черновцы прибыли запрашиваемые вакцины от кори, и сделать прививку можно в городской детской поликлинике.

В управлении здравоохранения Черновицкого городского совета отмечают, что городская детская поликлиника получила 400 доз вакцины. По распределению их передали из Винницкой области.

Вакцин не хватает в поликлинике №3, а также к больницах микрорайонов Садгора и Роша.

Представители Департамента здравоохранения Черновицкой областной администрации сообщили, что на область было получено 100 вакцин, переданных из Винницкой области. Их перераспределили по 50 доз в Глыбокский и Хотинский районы Черновицкой области, то есть, где были зафискированы вспышки заболеваемости кори, и необходимость проведения вакцинации является наибольшей.

Платиновая Буковина, Черновцы

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