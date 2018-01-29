Черновцы получили 400 вакцин от кори- 29.01.2018 12:13
В Черновцы прибыли запрашиваемые вакцины от кори, и сделать прививку можно в городской детской поликлинике.
В управлении здравоохранения Черновицкого городского совета отмечают, что городская детская поликлиника получила 400 доз вакцины. По распределению их передали из Винницкой области.
Вакцин не хватает в поликлинике №3, а также к больницах микрорайонов Садгора и Роша.
Представители Департамента здравоохранения Черновицкой областной администрации сообщили, что на область было получено 100 вакцин, переданных из Винницкой области. Их перераспределили по 50 доз в Глыбокский и Хотинский районы Черновицкой области, то есть, где были зафискированы вспышки заболеваемости кори, и необходимость проведения вакцинации является наибольшей.
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