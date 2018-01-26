В честь 100-летия боя под Крутами в Черновцах проведут факельное шествие

- 29.01.2018 10:06
В честь 100-летия боя под Крутами в Черновцах проведут факельное шествие

Факельное шествие по случаю 100-летия Битвы под Крутами пройдет в Черновцах в понедельник, 29 января. 

Напомним, бой под Крутами, в котором при наступлении на Киев небольшой отряд казаков вместе с молодыми студентами помог остановить на пути армию большевиков, произошел ровно 100 лет назад, 29 января 1918 года.

Чтобы почтить подвиг юных защитнико, духовенство объединяется с патриотическими силами и просто неравнодушными черновчанами, которые принимают участие в совместном факельном шествии.

Сбор участников шествия состоится в 17:00 у стадиона Буковина. Для проведения шествия сегодня, 29 января, на участке от улицы Ольги Гузар (район стадиона Буковина) до памятника Тарасу Шевченко, что на Центральной площади, будет частично ограничено движение транспорта. Пешая колонна получит сопровождение.

Платиновая Буковина, Черновцы

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