31 января состоится первое в году суперлуние и лунное затмение- 26.01.2018 12:13
Первое в 2018 году лунное затмение и так называемое кровавое суперлуние ожидает нас уже в ближайшее время. NASA анонсируют затмение на 31 января, как раз тогда, когда Земля и Луна приблизятся друг к другу на максимально близкое настроение.
Кровавую суперлуну наряду с полным лунным затмением жители Земли будут наблюдать впервые за последние 152 года. В дальнейшем такие явления будут встречаться чаще, к примеру, следующие два прогнозируют уже на 31 января 2028 и 2037 года.
Затмение с кровавой суперлуной смогут первыми увидеть дители западного побережья США. С самого начала и до конца полюбоваться явлением смогут жители Гавайских островов, северного запада Канады и восточной части Аляски.
Так, довольно хорошо затмение будет видно также в Новой Зеландии, Канаде, а также Восточной и Центральной Азии. Только после того, как Луна поднимется высоко над небосклоном, кровавую суперлуну смогут увидеть жители стран Ближнего Востока и Восточной Европы.
Наблюдения за суперлуной в Украине будут возможны 31 января после 16:00, но только при условии ясной и безоблачной погоды. Так, в этот момент расстояние между Землей и ее спутником составит 358 994 километров.
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