Винница передаст Черновцам 500 доз вакцины от кори- 26.01.2018 10:24
В Управлении здравоохранения Черновицкого городского совета сообщили о передаче вакцин от кори из Винницы. Всего планируется получить из Винницкой области 500 доз.
Так, сегодня медицинские работники на транспорте городского совета с соответствующим холодильным оборудованием отправятся в Винницу для получения вакцины.
Отметим, что в Черновцах ситуация с наличием вакцин от кори выглядит далеко не самым лучшим образом.
На весь город из четырех медучреждений имеется всего 14 доз, которые сосредоточены в больнице микрорайона Роша, что на улице Ореховской, 3.
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