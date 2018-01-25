



Винница передаст Черновцам 500 доз вакцины от кори - 26.01.2018 10:24

В Управлении здравоохранения Черновицкого городского совета сообщили о передаче вакцин от кори из Винницы. Всего планируется получить из Винницкой области 500 доз.

Так, сегодня медицинские работники на транспорте городского совета с соответствующим холодильным оборудованием отправятся в Винницу для получения вакцины.

Отметим, что в Черновцах ситуация с наличием вакцин от кори выглядит далеко не самым лучшим образом.

На весь город из четырех медучреждений имеется всего 14 доз, которые сосредоточены в больнице микрорайона Роша, что на улице Ореховской, 3.

Платиновая Буковина, Черновцы

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