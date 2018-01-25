Крушение вертолета в Кременчуге 25 01 2018

- 26.01.2018 09:12
Крушение вертолета в Кременчуге 25 01 2018

В Кременчуге в четверг, 25 января, примерно в 19:10, возле телевизионной вышки "Визита" потерпел крушение вертолет Ми-8.

Отмечается, что судно осуществляло учебный ночной вылет. Внутри находились четверо человек - командире вертолета, второй пилот, бортовой инженер и бортовой инженер-инструктор. Все они погибли в результате крушения.

Вертолет, находясь в районе телевышки, по словам очевидцев, резко начал снижаться, после чего он зацепил лопастями один из троссов, которыми была закреплена вышка. После вертолет упал на линию электропередач. В результате без электроснабжения остался один из микрорайонов.

После падения вертолет загорелся. Прибывшие на место спасатели достаточно долго не могли погасить огонь - вертолет периодически вспыхивал снова и снова, несмотря на то, что тушили пламя и водой, и пеной.

Платиновая Буковина

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