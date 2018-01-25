



Рестораны Черновцов на День святого Валентина 2018 - 25.01.2018 16:43

14 февраля весь мир отмечает День святого Валентина, День влюбленных. Этот день неспроста считается самым романтичным в году. Именно в день Святого Валентина влюбленные нередко осмеливаются признаться в своих чувствах, пригласить на первое свидание, сделать предложение руки и сердца.

Безусловно, День Святого Валентина – это не только день влюбленных, но и день любящих, потому праздную его не только молодые пары, но и супруги, которые уже не первых год живут в браке. Свидание, романтический ужин, подарки для своей второй половинки – это несменные атрибуты Дня влюбленных. В современное время, в эпоху дедлайнов, сумасшедшего рабочего графика и вечной нехватки времени, пожалуй, лучшим подарком для второй половинки может стать совместный досуг. И в Черновцах для этого предоставляются различные возможности, поскольку рестораны готовят массу интересного ко Дню Валентина для гостей. Вам нужно лишь выбрать ресторан, где вы проведете время в этот праздник, и наслаждаться вкусной едой, удивительной романтичной атмосферой и компанией друг друга. Обо всем остальном позаботится персонал выбранного вами заведения.

Ресторан Гранд Аристократ тел. (095) 675-99-90 приглашает влюбленных провести этот романтичный праздник в обстановке изысканной роскоши. Мы готовим для вас потрясающий праздник!

В ресторане Аристократ тел. (0372) 558 -111, (095) 442 22 45 вас ждет все только самое лучшее - уникальная праздничная обстановка, романтическое настроение и масса положительных эмоций, которые мы вам подарим!

Ресторан ЛиВуар тел. (050) 374-17-30 гостеприимно открывает двери для празднования дня влюбленных. Вас ждут потрясающе вкусные блюда, фотозона и празднично оформленный зал, а также живая музыка. Цены – по договоренности.

Ресторан Бризоль тел. (050) 537-52-42, (050) 541-42-93 подготовил для гостей романтичное сопровождение – живую музыку, прекраснейшие блюда, фотозону. Ведущие – по заказу.

Ресторан Эра тел. (0372) 7-96-70; 050 59-140-53 приглашает всех влюбленных окунуться в атмосферу романтики. Для вас – отличное меню, фотозона и профессиональный фотограф, живая музыка и розыгрыши подарков! Цены – по индивидуальному заказу.

Ресторан Астория в селе Луковица тел. (050) 591-40-53, (095) 382-83-48, (068) 086-97-71 принимает заказы на празднование банкетов ко Дню святого Валентина и не только. Гарантируем вам прекрасное настроение и море удовольствия! Для гостей всегда работает пиццерия при ресторане.

Ресторан Клеопатра тел. (095) 499 74 49, (03722) 44-3-22 приглашает гостей отметить Валентинов день. Для вас подготовлено интересное и вкусное меню, чудесная развлекательная программа, живая музыка. Цены – по договоренности.

Ресторан Алми тел. (050) 338-23-92, (0372) 52-24-90 поздравляет влюбленных и этим романтичным праздником и приглашает отметить праздник любви вместе. Для вас – вкуснейшие блюда, живая музыка, профессиональный фотограф и подарки для влюбленных. Цены – по индивидуальному заказу.

Ресторан Дельта тел. (050) 671-30-99, (03722) 4-35-18, 3-53-25 рад встречать гостей и готовит все самое лучшее – романтичную атмосферу, живую музыку и только самые лучшие блюда банкетного меню. Цены – по договоренности.

Ресторан Гостинный двор тел. (050) 71-88-333, (095) 9-33-4444 готовит интересное празднование ко Дню влюбленных. Для вас выступает диджей, ведущие с интереснейшей развлекательной программой, фотограф от Geometria. Также вас ждут подарки и сюрпризы, а также праздничный фуршет. В караоке-зале для вас – фотограф, ведущие с развлекательной программой и бесплатные песни караоке до самого утра! Цены – по индивидуальному заказу.

Ресторанный комплекс Валерия тел. (03733) 2-04-56, 5-07-18; (050) 541-97-29 готовит интересную программу для гостей ко Дню святого Валентина. Вас ждет чудесная живая музыка, красиво оформленная фотозона, вкусное меню, подарки для влюбленных, а также много других приятных сюрпризов. Цены – индивидуальные.

Ресторан Колвик тел. 050 374 17 30, 050 338 05 58 приглашает гостей для чудесного празднования в Валентинов день. Для вас мы подготовили массу развлечений в рамка насыщенной шоу-программы от ведущих, живую музыку, фотозоны и профессиональных фотографов, а также подарки для гостей. Цены – 500 грн с человека.

Ресторан Золотой Сезам тел. 095 497 15 78; 095 771 82 31 приглашает влюбленных для самого романтичного празднования. Вас ожидает прекрасный аккомпанемент живой музыки, фотограф от Geometria, уникальное праздничное меню, а также демократичные цены на банкет – от 150-200 грн с человека.

Платиновая Буковина, Черновцы

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