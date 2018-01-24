



После ДТП дорогу в Иллинойсе усыпало деньгами - 25.01.2018 09:40

В штате Иллинойс, в США, в аварию попал автомобиль, который транспортировал деньги для игровых автоматов. После столкновения купюры буквально рассыпались по дороге.

Как отмечается, деньги перевозились на легковом автомобиле, водитель которого не справился с управлением, что привело к столкновению с оградой. Также имело место столкновение еще с одним автомобилем.

Столкновения с участниками ДТП хотел избежать водитель третьего авто, однако ему тоже не повезло, так как он тоже врезался в ограждение.

Так, из-за повреждения машины, перевозившей деньги, банкноты номиналом 5, 10 и 20 долларов рассыпались снегом по проезжей части. Для движения шоссе перекрыли примерно на час, чтобы дорожные работники смогли собрать все разлетевшиеся деньги.

Платиновая Буковина

Всі новини