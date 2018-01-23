



Канадский аэропорт нанял на работу двух игривых котов - 24.01.2018 16:08

В канадском аэропорту города Калгари на работу были наняты парочка котов, в задачи которых входит развлечение пассажиров. Руководство аэропорта пошло на такой шаг, чтобы сделать пребывание пассажиров во время ожидания рейса более комфортным, создать благоприятную и расслабленную обстановку.

Волонтеры организации Pet Access League Society (PALS), которая занимается повышением качества жизни людей с помощью терапии с животными, ежедневно приносит в аэропорт двух котов.

Животных специально подбирали для такой задачи - предпочтение было отдано наиболее общительным и компанейским животным, которые смело контактируют с людьми. Коты, одетые в красно-синие шлейки с надписью "Pet me" ("Поиграй со мной"), прогуливаются в зале ожидания под присмотром волонтера организации PALS, и каждый желающий может поиграть с животными.

Программа PALS, в рамках которой котов приняли на работу в аэропорт, направлена на снижение уровня стресса и обеспокоенности у пассажиров, которые могут нервничать из-за длительных перелетов или задержки рейсов. Также кошки могут подбодрить и отвлечь тех путешественников, которые скучают по своим домашним животным.

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