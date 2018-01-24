Спутник Сатурна сравнили с Землей

- 24.01.2018 13:19
Спутник Сатурна сравнили с Землей

Спутник Сатурна - Титан - попал в поле зрения ученых, и они провели сравнение океанов на нашей планете и на Титане. Как выяснилось, Титан вполне может стать самым настоящим двойником Земли.

Ученые недавно смогли создать наиболее подробную карту Титана, благодаря чему удалось отметить места расположения на ней источников воды. Так, на спутнике Сатурна оказались три крупных моря, в которых отмечается общий уровень воды, что можно сравнить с земными Тихим и Атлантическим океанами. 

На Титате благодаря воздействию Сатурна присутствует гравитация. Это также натолкнуло на мысль, что спутник Сатурна смело можно назвать двойником Земли. Кроме того, Титан обладает плотной атмосферой, и очень схож с нашей планетой на ранних ступенях развития Земли. Не исключается, что на Титане могут существовать также примитивные формы жизни.

Специалисты намерены продолжить исследования Титана. Так, на спутник Сатурна планируется направить исследовательскую миссию. Первоочередной задачей является выяснить, киким образом на Титане распределяется вода.

Платиновая Буковина

Ключові слова: Титан исследования, ступник Сатурна, двойник Земли в Солнечной системе

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