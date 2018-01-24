



Морозы отступят в конце января - 24.01.2018 12:43

На большей части территории воцарилась по-настоящему зимняя погода со снегом и морозами. Причина этого - действие антициклона Кристиан.

По словам синоптика Натальи Дидиенко, уже 28 января, в воскресенье, антициклон отступит.

Так, на четверг, 25 января, прогнозируется преимущественно ясная погода, без осадков. Ближайшей ночью температура воздуха составит -8... -14 градусов, местами температурные показатели будут опускаться до отметок в -15... -20 градусов. Днем отжидается от -4 до -9 градусов. До -12 стоит ожидать днем на территории Луганской, Сумской и Харьковской областей. В западных областях будет не так морозно - в пределах -3... -10 в ночное время и днем от -4 до +2 градусов.

В Одесской области метеорологи прогнозируют до 8 градусов выше нуля уже в последние дни января.

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