В Чернівцях працевлаштували 717 сірих працівників за 2017 рік

- 24.01.2018 10:18
В Чернівцях працевлаштували 717 сірих працівників за 2017 рік

Торік у Чернівцях в результаті комплексу заходів щодо легалізації трудової зайнятості офіційно працевлаштовано 717 найманих працівників.

Як зазначив начальник відділу адміністрування податків і зборів Чернівецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області Андрій Світовий, у 2017-му році чернівецькими податківцями спільно з іншими контролюючими органами вживалося ряд заходів по виявленню доходів, які отримуються у “конвертах”. У результаті з 717 громадянами роботодавці оформили трудові договори.

За словами Андрія Івановича, головним пріоритетом є профілактична робота та консультування роботодавців і працівників про основні ризики незадекларованої праці. Торік з працедавцями було проведено 134 співбесіди щодо необхідності виконання вимог чинного законодавства. Як правило, переважна частина роботодавців дослухається до наших аргументів.

Однак, як показує практика, не менш ефективним механізмом подолання заробітної плати у «конверті» є наслідки її використання, а саме штрафні санкції, які накладаються на недобросовісного роботодавця у разі виявлення неоформлених працівників.

Роботодавець має пам’ятати, що використання незадекларованої праці є грубим порушенням трудового законодавства, за яке доведеться нести відповідальність.

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору потягне за собою штраф у розмірі 30 мінімальних заробітних плат (3723,00 грн. Х30 = 111690,00 грн). Не менше доведеться сплатити за виплату зарплати без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків, а також оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві. За підміну трудових відносин цивільно-правовою угодою, коли працівник виконує певні трудові функції за посадою на постійному робочому місці, зобов’язаний дотримуватись внутрішнього розпорядку, режиму робочого часу, графіка роботи, встановленого роботодавцем та отримує винагороду періодично на постійній основі. За провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання доведеться сплатити 1000-2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а це 17-34 тис. грн.

Чернівецька ОДПІ нагадує, що З Законом України від 07.12.2017 р. №2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік» встановлено мінімальну заробітну плату у наступному розмірі: у місячному − 3723 грн.; у погодинному − 22,41 грн.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: офіційне працевлаштування, нелегальні працівники чернівці

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