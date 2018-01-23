



Штормовое предупреждение в Украине 24 01 2018 - 23.01.2018 15:24

В Украине в среду, 24 января, синоптики прогнозируют штормовое предупреждение - с сильным ветром и гололедицей на дорогах.

Так, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отмечают, что ночью и утром в Карпатах ожидается снижение видимости - до 200-500 метров, ввиду сильного тумана. Так, порывы ветра со скоростью 15-20 метров в секунду ожидаются в Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Луганской, Запорожской и Донецкой областях.

Наряду с тем, из-за снегопадов увеличится снежный покров, который местами будет достигать 20-30 сантиметров.

Отметим, что в течение всей недели на территории Украины сохранится морозная погода, со снегопадами, гололедицей, местами налипанием мокрого снега.

К слову, в Запорожье в течение ночи был снегопад. По причине неблагоприятных погодных условий некоторые автобусы пригородных маршрутов не вышли на рейсы, аэропорт также не работает.

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