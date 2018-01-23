



Из-за землетрясения возле Аляски возникла угроза цунами - 23.01.2018 14:49

Землетрясение магнитудой 7,9 произошло у берегов Аляски. В связи с экстренные службы США объявили угрозу цунами.

По инфоормации геологической службы США, землетрясение случилось в 00:31 по местному времени на расстоянии 250 км на юго-восток от острова Кадьяк. Эпицентр землетярсения залегал на глубине 25 км ниже уровня моря.

Жителей районов, приближенных к эпицентру землетрясения, призывают переместиться на другую местность, более высокую, чтобы уберечься от возможного цунами. После землетрясения уже эвакуированы жители острова Кадьяк.

По данным Reuters, магнитуда землетрясения была большей - 8,2.

Об опасности предупреждают не только жителей побережья Аляски, но также и всего западного побережья США, Гавайских островов и западного побережья Канады.

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