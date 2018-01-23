



Кошки тоже бывают левшами и правшами - 23.01.2018 13:52

Исследователи заявляют - большинство кошек, а именно - 70% животных выполняют действия своей "ведущей" лапой, правой или левой. Интересно, что больше всего левшей встречается среди самцов, в то время как самки являются преимущественно правшами.

Так, в рамках ислследования был проведен ряд экспериментов, в которых приняли участие 44 кошки в возрасте от 1 до 17 лет, 20 самок и 24 самца. В течение трех месяцев хозяевам животных надлежало наблюдать за поведением своих питомцев. Так, спонтанное поведение животных фиксировалось и отмечалось в записях. Нужно было отмечать, на каком боку кошка предпочитает лежать, с какой лапы спускается по лестницы, с какой начинает забираться вверх на невысокие поверхности. Для каждого типа поведения было описано по меньшей мере 50 примеров.

Одним из испытаний для животных был прием пищи из трехъярусного контейнера с отверстиями. Размеры отверстий были такими, что в них помещалась только одна лапа. Чтобы не пугать животных и сохранять чистоту исследования, все тесты кошки проходили дома. Каждый день каждое животное выполнило по 15 попыток.

Интересно, что у большинства кошек удалось обнаружить, какая лапа является "ведуще". Определенной лапой для извлечения корма пользовались 73% участников исследования. С ведущей лапы спускались вниз по лестнице 70% кошек, и 66% использовали ведущую лапу при подеме на небольшую высоту. Интересно, что только 25% кошек предпочитали лежать на том или ином боку. Среди животных-правшей больше всего встречаются кошки, в то время как коты в большинстве своем являются левшами.

Ранее исследования ведущей лапы определяли на примере собак и лошадей. Что касается собак, то предпочтения могли быть обнаружены у стерилизованные животных, потому предпочтения этих животных могут меняться в заисимости от влияния половых гормонов. У кошек же же подобной связи обнаружено не было.

Если при обрабоке информации у животного используется правое полушарие мозга, животное будет "левшой". При этом, на источники страха у этого животного будет более выраженная реакция. Левши также чаще демонстрируют вспышки агрессии, поскольку со стрессовыми ситуациями им сложнее справляться, чем животным, у которых задействовано левое полушарие, а ведущей является правая лапа.

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