



Украина - на 69 месте рейтинга лучших стран - 23.01.2018 13:20

Американский журнал US News & World Report опубликовал ежегодный рейтинг лучших стран мира-2018. Из 80 стран Украина заняла 69-ю позицию.

Если сравнивать с показателями рейтинга прошлого года, Украина улучшила место в рейтинге, поднявшись на четыре позиции. Показатель ВВП на душу населения составил 8320 долларов.

При составлении рейтинга авторы оценивали страны по следующим критериям - уровень жизни, темпы роста экономики, влияние на мировой арене, открытость бизнеса, культурное влияние, защита прав и забота о населении. Ближайшими соседями Украины в рейтинге оказались Иордания и Казахстан, 68 и 70 места соответственно. При этом, Казахстан поднялся в рейтинге, в то время как Иордания свои позиции немного ухудшила.

Возглавляют рейтинг лучших стран по версии US News & World Report Швейцария, Канада, Германия, Великобритания и Япония. Так, США оказались на восьмой позиции, ухудшив свой прошлый результат - в рейтинге 2017 года Америка занимала7-е место. Россия занимает 26-е место рейтинга.

Напомним, в прошлогоднем рейтинге лучших стран US News & World Report Украина заняла 73-е место, на один пункт ее опередила Боливия, а позади остался Пакистан.

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