



Facebook изобрели новую единицу исчисления времени - 23.01.2018 11:08

Новую единицу исчисления времени в С++ изобрели в Facebook Open Source. Так, новая единица времени, которая составляет примерно 1,41723356 наносекунды, или 1/705 600 000 секунд, получила название Flick ("щелчок" в переводе с анлийского языка).

Кристофер Хорват, изобретатель, отметил, что flick - это сокращение от "frame-tick", то есть, смены кадра.

По словам изобретателя, новая единица времени будет весьма интересна для кинематографистов. Большинство современных фильмов при съемке использует частоту 24 кадра в секунду. Таким образом, кинопленка отображает каждую секунду по 24 неподвижных изображения в быстрой последовательности. Длительность каждого кадра составляет примерно +0,04166666667 секунды, либо же 41666666.669 наносекунд. Такие цифры могут создать проблемы с синхронизацией видео и аудио.

Применение же новой единицы исчисления времени позволит избегать десятичных дробей, используя вместо них целые числа.

В Facebook представитли документацию касаемо создания Flick и ее использования. Исходный код является открытым, благодаря чему все желающие могут загрузить его и использовать собственное программное обеспечение с поддержкой новой единицы исчисления времени.

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