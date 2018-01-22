Черновчан призывают вакцинироваться от дифтерии

- 23.01.2018 09:53
Черновчан призывают вакцинироваться от дифтерии

В Черновцах сложилась серьезная ситуация с заболеваемостью корью. Количество пациентов с этой болезнью продолжает увеличиваться, в то время как вакцин в городе практически не осталось.

По состоянию на 22 января, в Черновцах на весь город оставалось 24 вакцины от кори, которые имелись в распоряжении в медицинском учреждении на Роше. Кроме того, в Черновцы из Сторожинецкого района области предполагалось передать также еще 50 доз вакцины. Черновцы и область также ожидают перераспределения и поступления вакцин от Министерства здравоохранения.

Кроме того, вслед за вспышкой кори в Украине может иметь место эпидемия дифтерии, потому медики призывают вакцинироваться от этой болезни.

По заявлению мэра  Чреновцов Алексея Каспрука, медики настаивают на необходимости вакцинации от этой болезни, поскольку она гораздо опаснее, и эпидемия вполне может иметь место. В настоящее время вакцина от дифтерии имеется в распоряжении, потому у всех желающих есть возможность привиться.

 

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Ключові слова: вакцинация украина, вакцина от дифтерии, вакцина корь

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