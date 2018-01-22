



До 1 березня подається річна декларація на прибуток 2018 - 23.01.2018 09:28

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що з 1 січня 2018 року встановлено єдиний термін подання річної податкової декларації для всіх платників податку на прибуток, які звітують раз в рік, та які звітують поквартально - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, тобто 1 березня 2018 року.

Відповідні зміни внесені до пп. 49.18.6 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу Законом України від 7 грудня 2017 року № 2245-VIII ,,Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році” (далі – Закон № 2245-VIII).

Закон № 2245-VIII офіційно опубліковано у газеті Верховної Ради України ,,Голос України” № 246 - 247 (6751 - 6752) від 30 грудня 2017 року.

Квартальні платники податку на прибуток сплачують податок на прибуток як по річній декларації, з граничним терміном сплати 10 березня 2018 року!

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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