Украина должна МВФ 12 миллиардов долларов

- 22.01.2018 15:14
Украина должна МВФ 12 миллиардов долларов

12,1 миллиарда долларов США - таков общий долг Украины перед Международным валютным фондом. Такие данные предоставили в Национальной банке Украины

Обязательства Национального банка перед МВФ на сегодняшний день составляют 7,2 миллиарда долларов США, как сообщил на брифинге заместитель главы НБУ Олег Чурий. Сумма обязательств Министерства финансов Украины перед МВФ составляют 4,9 миллиарда долларов. 

Национальный регулятор отмечает, что общий объем международных резервов Национального банка Украины составляет 18,8 миллиардов долларов, из которых 6,7 миллиардов долларов составляют чистые резервы, то есть, без обязательств перед Международным валютным фондом.

Напомним, что последний платеж в 2017 году для МВФ был осуществлен Украиной 1 декабря. Тогда МВФ было перечислено 169 миллионов долларов.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: мвф украина, мвф долги

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