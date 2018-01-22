На все Черновцы остается 24 дозы вакцины от кори- 22.01.2018 14:33
В управлении здравоохранения Черновицкого городского совета сообщают, что на сегодняшний день вакцины от кори имеются только в коммунальном медицинском учреждении центра первичной медицинско-санитарной помощи Роша.
Ни одной дозы вакцины нет в городской детской поликлинике, что в Черновцах на проспекте Независимости, 109, в городской поликлинике №3 (ул. Южно-Окружная, 14), а также в центре первичной медико-санитарной помощи Садгора (ул. Мориса Тореза, 2).
В больнице на Роше имеется всего 24 дозы вакцины от кори.
Сейчас ведутся переговоры касаемо перераспределения вакцины против кори из Сторожинецкого района. предполагается переместить в городскую детскую поликлинику 50 доз вакцины.
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