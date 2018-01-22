



В Черновцах обсудят стратегию развития города - 22.01.2018 10:39

Первая встреча дискуссионной платформы "Твоє місто. Чернівці" состоится в понедельник, 22 явнваря. Все желающие могут принять участие в обсуждении развития Черновцов, которое состоится по адресу площадь Театральная, 1, на 3-м єэтаже Черновицкого музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской.

На встрече будут обсуждаться проекты развития Черновцов в ближайшее время, также будут подниматься вопросы места Черновцов на карте Украины в всего мира. Участники дискуссии обсудят стратегию движения, имплементацию, будут искать новые решения, которые позволят развивать далее городскую среду.

В дискуссии примут участие представители городской и областной власти, депутаты, городские предприниматели, общественные деятели, представители СМИ, основатели "Твоє місто". Также приглашаются все неравнодушные черновчане, которые заинтересованы в участии в принятии важных решений для развития Черновцов.

Кроме того, на странице Facebook "Твого міста.Чернівці" все желающие могут также задать свои вопросы участникам дискуссии онлайн.

Платиновая Буковина

Всі новини