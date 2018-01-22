



Ухудшение погоды в Украине 22-23 января - 22.01.2018 10:34

Согласно прогнозу погоды, озвученному синоптиком Натальей Диденко, в Украине 22-23 января ожидается холодная погода, гололед, снегопады и метели. Кроме того, минусовая температура может продержаться в течение всей недели.

Диденко также отметила, что неделя будет холодной, и морозы продолжат усиливаться буквально с каждым днем.

Так, в Украинском гидрометцентре отмечают, что днем 22 ягнваря температура воздуха будет находиться в пределах -7... +3 градусов. В южых областях погода будет наиболее теплой, на севере и в восточных областях, напротив, погода будет наиболее холодной.

Существенное ухудшение погодных условий ожидается 22-23 января. Так, в Николаевской, Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Луганской, Запорожской, Харьковской областях ожидается сильный мокрый снег, дожди на побережье Азовского и Черного морей. Также ожидается гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах. Прогнозируется также гололедица на дорогах. Скорость ветра составит 15-20 метров в секунду, местами порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду. Ожидается увеличение снежного покрова ожидается на уровне 20-30 сантиметров, снежные заносы, метели.

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