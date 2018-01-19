



Перестрелка в Одессе 19 01 2018. Есть жертвы - 19.01.2018 16:31

В Одессе в переулке между улицами Старопортофранковской и Новосельского, где располагаются жилые дома, произошла перестрелка, в результате которой были ранены люди. Также сообщается о погибших.

На место происшествия прибыли полицейские, в том числе и начальник одесской полиции Дмитрий Головин.

Как сообщается, из автомата УЗИ по прохожим начал стрелять очередями неизвестный человек, находившийся во дворе. Стрелок вел огонь в сторону церкви на Старопортофранковской. Шум привлек внимание людей, которые приблизились к месту происшествия. Однако нападавший закрылся в одном из дворов. В результате перестрелки ранены несколько человек, один убит.

Поднимаясь по лестнице, злоумышленник ранил полицейского.

Двор, откуда велась стрельба, сейчас оцеплен бойцами отряда специального назначения КОРД. Чуть позднее стало известно о том, что стрелявшего удалось ликвидировать. Таким образом, в результате перестрелки были убиты двое человек.

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