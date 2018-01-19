



Зимние каникулы в ЧНУ продлили до 12 февраля - 19.01.2018 15:56

По заявлению проректора Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Романа Петришина, зимние каникулы для студентов ЧНУ было решено продлить.

Так, с целью экономии расходов на коммунальные услуги было решено продлить зимние каникулы студентов до 12 февраля.

В соответствии с графиком, студенты ЧНУ должны были выйти на занятия с 1 февраля. Однако спустя некоторое время руководство университета получила приказ о перенесении даты завершения каникул почти на две недели, до 12 февраля. Таким образом, студентам придется учиться по субботам, выйдя на учебу в 10 выходных.

Петришин отметил, что такая практика применяется для ЧНУ не впервые - уже не первый год в вузе пытаются завершить первый семестр быстрее, а начало второго - отсрочить.

Платиновая Буковина, Черновцы

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