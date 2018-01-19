



В Украине обнаружили крупное месторождение золота - 19.01.2018 14:07

Крупные золоторудные запасы были обнаружены на Закарпатье. Эксперты отмечают - в обнаруженном месторождении может быть более двух тонн драгоценного металла.

Информацию об обнаружении новых залежей золота сообщили в Государственной службе геологии и и недр Украины.

Так, месторождение золота было обнаружено в Раховском районе Закарпатской области. Предварительные оценки свидетельствуют о том, что запасы металла могут составлять порядка 2,4 тонны.

Данная местность оценивалась как весьма перспективная в плане геологоразведывательных работ, и предположения оказались оправданными. Обнаруженные месторождения будут подготавливаться к привлечению инвестиций. Их в дальнейшем предполагается пеервести в ранг золоторудных месторождений.

В целом, в настоящее время в Украине имеется три золотосных местности, которые находятся в Карпатах, на Донбассе, а также на территории Украинского щита. Что касается Карпат, то этот регион считается весьма хорошо изученным объектом в геологоразведывательной области. Объемы обнаруженного золота в этом регионе составляют практически 55 тонн золота.

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