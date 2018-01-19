Из-за ухудшения погоды Черкассы остались без воды- 19.01.2018 13:29
Осложнение погодных условий в Украине привело к обесточиванию насосной станции коммунального предприятия Черкассыводоканал. По этой причине Черкассы остались без водоснабжения, как информируют представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отключение двух линий электропередач на подстанции произошло накануне примерно в полдень. Электроснабжение смогли восстановить оперативно в тот же день.
Повторное отключение линии электропередач 110 кВ произошло в 5:10 на электроподстанции Сокирно, что привело к отключению от электростнабжения насосной станции Черновцыводоканал. Бригады облэнерго выехали на места для восстановления снабжения электричеством.
Также к расботам привлечены сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые помогают освобождать трассу линии электропередач от веток и поваленных деревьев.
Отметим, что в результате ухудшения погодных условий в Украине в 8 областях оказались без электричества 763 населенных пункта.
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