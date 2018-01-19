



Гибель человечества может наступить через несколько столетий - 19.01.2018 11:16

Результаты совместных исследований ученых из США и Великобритании свидетельствуют о том, что жизнь на Земле исчезнет через несколько столетий по причине климатических изменений.

Отчет о данном исследовании опубликован в Библиотеке университета Корнуэлла.

В исследовании приняли участие различные эксперты, среди которых - Рафаэль Лоурейро, Адам Франк и Эрик Вульф. Они отмечают основные причины дальнейшего развития событий, котоыре вряд ли можно назвать положительными. Численность нселения Земли продолжит увеличиваться, что приведет у потреблению больших и больших объемов энергии. В резултате этого человечество не сможет уменьшить количество выбросов парниковых газов в атмосферу Земли, из-за чего с изменениями ничего нельзя будет сделать. Именно парниковые газы оказывают наибольшее влияние на изменения климата. Уже через два века, по мнению исследователей, во всем мире температура воздуха повысится настолько, что это может привести к гибели людей, животных и всего живого на нашей планете.

До конца текущего столетия среднегодовые температуры на планете могут повыситься ориентировочно на 1,5-4,5 градуса. В 2016 году температура возросла на 1,3 градуса, если сравнивать с данными 19-го столетия.

Так, ученые Крис Хартингфорд и Питер Кокс утверждают, что облик нашей планеты под влиянием процессов, связанных с глобальным потеплением, существенно изменится. Особенно если повышение температуры не удастся сохранить хотя бы на отметке в 1,5 градуса по Цельсию.

Среди проблем, которые могут привести к уничтожению всего живого на нашей планете, ученые называют не только глобальное потепления. Среди других причин гибели человечества приводятся падения астероидов, угроза ядерной зимы, а также отрицательное влияние создания искусственного интеллекта.

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