



Про індексацію грошової оцінки земель за 2017 рік - 19.01.2018 09:19

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2017 № 9 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або на плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)» внесено зміни до Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або на плата за земельні ділянки державної або комунальної власності).

З 2018 року платники податків повинні подавати звітність з плати за землю за новою формою.

У новій формі декларації зокрема:

- змінено кол. 8 розрахунків суми земельного податку та орендної плати розмежовано одиниці виміру (га/кв. м), які зазначаються у витягах про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, що надаються Держгеокадастром;

- уточнено кол. 10 розрахунків суми земельного податку та орендної плати - доповнено словами «одиниці площі», тобто для розрахунку суми податкового зобов'язання застосовується нормативна грошова оцнка одиниці земельної ділянки, а не усієї земельної ділянки;

- інформація щодо категорії/цільового призначення земельної ділянки зазначається відповідно до Класифікатора видів цільового призначення земель, затвердженого наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 №548.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру повідомила, що відповідно до пункту 9 підрозділу 6 розділу ХХ ПКУ (в редакції Закону №2245-VIII) індекс споживчих цін за 2017 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, застосовується зі значенням 100%.

Значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за 2017 рік становить 1,0.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель. Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель становлять:

1996 рік – 1,703,

1997 рік – 1,059,

1998 рік – 1,006,

1999 рік – 1,127,

2000 рік – 1,182,

2001 рік – 1,02,

2005 рік – 1,035,

2007 рік – 1,028,

2008 рік – 1,152,

2009 рік – 1,059,

2010 рік – 1,0,

2011 рік – 1,0,

2012 рік – 1,0,

2013 рік – 1,0,

2014 рік – 1,249,

2015 рік – 1,433 (крім сільськогосподарських угідь) та 1,2 для сільськогосподарських угідь (рілля, перелоги, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження),

2016 рік – для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) – 1,0, для земель несільськогосподарського призначення – 1,06.

Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалася.

Нагадуємо, що відповідно до вимог ст. 286 Податкового кодексу України останнім днем подання звітності з плати за землю є 20 лютого поточного року.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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