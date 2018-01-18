



В Европе бушует ураган Фридерике. Есть жертвы - 18.01.2018 16:48

Предварительные данные свидетельствуют о том, что 18 января в результате урагана Фридерике в европейских городах из-за непогоды и бушующей стихии погибло пятеро человек.

В Нидерландах жертвами урагана стали двое человек. Кроме того, по одному человеку погибли в Италии, Германии Бельгии. Также сообщается о травмированных в результате непогоды. Больше всего инцидентов происходит по причине сильного ветра - от поваленных деревьев или столбов, различных предметов с крыш домов.

В Германии, Великобритании, Ирландии, Бельгии и НИдерландах из-за шторма уже возникла масса проблем с транспортом. Во второй половине дня 18 января в Нидерландах было полностью остановлено движение железнодорожного транспорта, а также прекращены отправления и прием авиарейсов. В федеральной земле Северный Рейн, Вестфалия, что в Германии, также было прекращено движение железнодорожного транспорта. Если в других регионах ФРГ транспорт еще курсирует, то с пониженной скоростью. В западной части страны в работе ряда аэропортов также отмечаются проблемы.

В Северной Ирландии и на севере Великобритании сильные снегопады вызвали транспортный коллапс. На трассах, буквально заметенных снегом, оказались заблокированы десятки автомобилей. Лини электропередач в ряде населенных пунктов оказались повреждены из-за сильного ветра увпавшими деревьями.

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