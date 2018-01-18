В готелі Черемош постоялець виготовляв наркотики

- 18.01.2018 16:30
В готелі Черемош постоялець виготовляв наркотики

Також правоохоронці провели обшук у ще одному приміщенні, яке постоялець готелю орендував у центрі Чернівців. Там поліцейські знайшли особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропну речовину.

Протиправну діяльність 36-річного чоловіка задокументували працівники Управління протидії наркозлочинності Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області. Під час санкціонованого обшуку в номері одного з постояльців готелю «Черемош» правоохоронці виявили та вилучили приладдя для виготовлення психотропної речовини, майже 6 кілограмів різних прекурсорів, 20 грамів амфетаміну та ємкості з його залишками, а також 30 грамів канабісу.

Крім цього, у іншому приміщенні, яке орендував даний громадянин, поліцейські виявили й вилучили ще 20 грамів канабісу і 12 таблеток «екстазі». Усе вилучене направлено на проведення експертизи.

Правопорушник раніше вже був судимий за збут наркотиків, однак так і не припинив своєї протиправної діяльності. Йому вже оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За результатами експертиз у подальшому буде розглядатися питання щодо оголошення зловмиснику підозри також у скоєнні злочинів, передбачених статтями 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) і 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) Кримінального кодексу України.

На даний час триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють канали надходження та збуту наркозасобів, а також інших осіб, причетних до даного злочину.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: виготовлення наркотиків чернівці, нарколабораторія в готелі чернівців

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