



Укрзализныця запустила сервис поиска билетов с пересадками - 18.01.2018 15:46

Сайт Укрзализныци с недавнего времени предлагает новую опцию - теперь путешественники могут купить билет с пересадками.

Начиная с 18 января, через сервис резервирования и покупки проездных документов можно купить билет с пересадками, как сообщил исполняющий обязанности главы правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

Так, новая функция будет весьма полезна пассажирам, которые путешествуют сложными маршрутами. Система позволит выбрать альтернативные варианты путешествия, если нет возможности воспользоваться прямым сообщением. Так что, если по данному маршруту, который интересует пассажира, прямых билетов нет, можно будет нажать на кнопку "Поиск маршрутов с пересадкой".

После нажатия на данную кнопку раскрываются варианты всех возможных маршрутов, предусматривающих пересадку.

Кравцов отметил, что в онлайн-заказе отмечены для удобства пассажиров станции пересадки и время ожидания, котоыре опзволят сделать поиск нужных билетов максимально простым и удобным.

Кроме того, оплатить все билеты можно будет в конце заказа единой суммой.

Платиновая Буковина

Всі новини