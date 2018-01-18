Математики создали рецепт идеальной жареной картошки

- 18.01.2018 15:05
Математики создали рецепт идеальной жареной картошки

Математики из Эссекского университета, Великобритания, в опубликованном на YouTube видеоролике составили рецепт идеальной жареной картошки.

Оказывается, просто очистить картофель, нарезать его должным образом и поджарить уже недостаточно. Для того, чтобы добиться идеального вкуса, математики предоставили огромное количество рассчетов, включающих в себя графики и формулы, позволяющие, например, под нужным углом разрезать картофелины.

Так, ученые рассчитали, какой угол разреза необходим, чтобы получить идеальные для прожарки ломтики картошки. Так, привычный для многих способ разрезания картофеля, которым клубень делится на четыре части с помощью одного вертикального и одного горизонтального разрезов, никак не подходит для отлично поджаренного картофеля.

Исследователи из Эссекского университета приготовили классическим и разработанным ими способом по 100 порций картофеля. После была проведена дегустация, на основании которого можно подвести итог, что математически "правильная" жареная картошка оказалась в действительности вкуснее обычной.

Платиновая Буковина

Ключові слова: жареная картошка математика, математические расчеты для жарки картофеля

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