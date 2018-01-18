



Порядок выплат при нехватке страхового стажа определен Кабмином - 18.01.2018 14:05

Порядок назначения временной государственной социальной помощи неработающему лицу, достигшему пенсионного возраста, но не получившему право на пенсионные выплаты, был утвержден Кабинетом министров Украины.

Так, достигшие пенсионного возраста лица, которые имеют до 15 лет страхового стажа, могут получать временную помощь. Это означает, что такие люди не имеют права на получение пенсии.

В период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2020 года будут предоставляться такие выплаты. Структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения районных и городских госадминистраций будути назначать временную помощь.

Расчет размера пособия будет осуществляться на основе имущественного положения человека, а также среднемесячного совокупного дохода. Перерасчеты выплат будут проводиться каждые полгода, и каждый раз будет учитываться среднемесячный доход и имущественное положение.

Так, выплаты будут осуществляться до тех пор, пока человек не достигнет возраста, предоставляющего право на получение пенсии.

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