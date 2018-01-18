



Какие витамины полезны для мозга - 18.01.2018 13:36

Крепкое здоровье - это гарантия хорошего внешнего вида, отличного самочувствия и положительного настроения. Важно, чтобы все органы человеческого организма работали слаженно, но самое важное зависит от головного мозга, который руководит всеми процессами, которые проходят внутри сложной машины, которой является человеческое тело. Для адекватной работы мозга, а значит, и хорошего самочувствия и здоровья нам требуется достаточное количество витаминов, которые мы потребляем вместе с едой.

Среди самых важных витаминов для нашего здоровья врачи называют витамины А, С и Е, в которым нуждается наш мозг.

Так, витамин Е необходим для того, чтобы защитить клетки мозга. Данный витамин присутствует в таких продуктах питания, как яйца, зелень, мясо, сливочное и растительное масло, а также в молоке.

Витамин А - это производная из бета-каротина, и отыскать его можно в овощах оранжевого и темно-зеленого цвета. Болгарский перец, рыба, молочные продукты, печень трески также являются весьма богатыми источниками витамина А.

Витамин С известен многим как витамин, который укрепляет иммунную систему, что позволяет нам противостоять заболеваниям. Считается, что оптимальным и доступным источником витамина С являются цитрусовые культуры - лимоны, апельсины, мандарины и грейпфруты. Между тем, любая зелень также содержит в себе витамин С, как и шиповник, облепиха и ченая смородина. В киви также содержится большое количество этого витамина. Кроме того, весьма богатым аскорбиновой кислотой, как еще называют витамин С, является, как ни странно, квашеная капуста.

Кроме того, неплохо включить в рацион продукты, содержащие фосфор, калий, глюкозу и железо. Эти элементы позволяют улучшить работу мозга, положительно сказываются на мозговой активности и памяти.

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