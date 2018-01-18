



ВР приняла закон о деоккупации Донбасса - 18.01.2018 13:26

Закон о деоккупации Донбасса был принят сегодня, 18 января, в парламенте. Свои голоса в поддержку законопроекта отдали 280 парламентариев. Как отмечается, новый закон должен стать закрепляющим в вопросах государственной политики касаемо территорий, неподконтрольных украинским властям. В данном документе, в то же время, не поднимается вопрос реинтеграции Донбасса.

В данном законе Россия признается страной-оккупантом, а органы управления так называемыми народными республиками ДНР и ЛНР признаются оккупационными администрациями.

Отметим, что рассмотрение закона закона стартовало 16 января, и голосование было весьма сложным, многие правки отвергались.

Параллельно с голосованием в сессионном зале проходил марш "Стоп реванш" под стенами Верховной Рады. Среди требований, выдвигаемых участниками акции протеста - признание России страной-агрессором, признание отдельных районов Донбасса оккупированными территориями. Также требовалось введение санкций в Украине в отношении российского бизнеса. Протестующие также призывают принять ряд законопроектов, среди которых - законопроект "О коллаборационизме", а также закон об Антикоррупционном суде, в котором будут учтены все замечания Венецианской комиссии.

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