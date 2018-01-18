Черновчан приглашают освятить воду на площади Пресвятой Марии- 18.01.2018 11:39
Традиционное освящение воды на Крещение в Черновцах состоится на площади Пресвятой Марии 19 января при участии представителей различных религиозных общин.
В связи с освящением воды движение транспортных средств на площади Пресвятой Марии и улице Турецкой будет полностью перекрыто 19 января с 9:00 до 16:00. Также будет запрещена стоянка авто.
Отметим, что освящение воды начнется в 12:30.
Напомним, в Черновцах со второй половины 19-го столетия на площади Пресвятой Марии проводят освящение воды на праздник Крещения. Таинство проводилось у криницы на том месте, где располагался алтарь церкви Успения Пресвятой Богородицы до того, как ее перенесли.
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