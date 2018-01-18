



Непогода отрубила от света 60 населенных пунктов по Украине - 18.01.2018 10:52

В Украине господствует мощный циклон, который спровоцировал сильные снегопады и порывы ветра. В результате непогоды в пяти областях Украины без электроснабжения оказались 63 населенных пункта.

Так, среди областей, которые пострадали от ухудшения погодных условий - Днепропетровская, Полтавская, Сумская, Черкасская и Кировоградская. В Укравтодоре также сообщают, что сильные снегопады имеют место в настоящее время на Сумщине, в Полтавской, Одесской, Черкасской и Винницкой областях. Запрет на движение грузового транспорта действует в шести областях Украины.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины отмечают о значительной (3го уровня) опасности схода лавин в горах Закарпатской и Ивано-Франковской области. Здесь также имеют место метели и сильные снегопады.

Что касается Киева, то здесь также снег и сильные пробки. Пока что в Киев пропускают грузовые автомобили, также сообщается о работе пунктов обогрева. В целом, метеорологи прогнозируют сильные снегопады и метели в семи областях Украины, также в Киеве. Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала о приближении мощного атмосферного фронта со снегом и дождем.

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