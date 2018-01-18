



Черновчане требуют введения карантина в школах - 18.01.2018 10:02

Менее, чем за сутки петиция на сайте черновицкого городского совета о введении карантина в школах набрала необходимое количество голосов. В целом, черновчане отдали за петицию 300 голосов при 250 необходимых.

Как отмечает автор петиции Алина Яковец, в черновицких школах необходимо ввести карантин, поскольку в последние дни увеличилось количество большных, а также по причине резкого снижения температуры воздуха. Также женщина упомянула о том, что от обморожения погибло трое человек.

Мэр Черновцов Алексей Каспрук отметил, что в городе зхафиксировано 76 случаев заболевания корью, в то время как в области эта цифра достигла уже почти 500. Однако, это не может быть причиной введения карантина в Черновцах.

По мнению министра образования и науки Украины Лилии Гриневич, на территории целых областей нет необходимости вводить карантин в сувязи с корью. Как правило, карантин из-за вспышек заболевания вводится в отдельныз школах и других учебных заведениях. То есть, школы принимают решения самостоятельно, а вводить карантин на территории целого региона нет смысла.

Платиновая Буковина, Черновцы

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