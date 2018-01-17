Возобновляемая энергия становится дешевле ископаемой- 17.01.2018 14:07
В настоящее время вложения в "зеленую" энергетику - это уже не вопрос моды, а вполне выгодное дело, как утверждают специалисты из агенства восстанавливаемой энергии International Renewable Energy Agency.
Согласно прогнозам специалистов, генерирование энергии для возобновляемых источников энергии уже в ближайшее время будет дешевле генерирования энергии из ископаемого топлива.
Стоимость производства одного киловатт-часа в странах "большой двадцатки" составляет от 0,04 до 0,12 центра. Стоимость производства одного киловатт-часа по "зеленым технологиям" уже с 2020 года, согласно прогнозам, составит от 0,02 до 0,07 центов в год. При этом, уже в следующем году крупнейшие источники возобновляемой энергии - фермы фотопанелей и прибрежные ветряные фермы - будут давать энергию по цене от 0,02 цента и даже дешевле.
Энергия от фотопанелей в большинстве развитых стран уже точно дешевле атомной, которая на настоящий момент является самой дешевой из ископаемых типов. Стоимость производства возобновляемой энергии, отметим, снизилась на 69% в период с 2010 по 2016 год.
На 18% снизилась цена энергии, получаемой от прибрежны ветряных ферм. Ввиду увеличения в два раза генерирующих мощностей, с каждым разом инвестиционные расходы будут снижаться на 9%, что также на 15% позволит уменьшить стоимость возобновляемой энергии.
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