



Правительство Чехии уходит в отставку - 17.01.2018 12:23

После вынесения парламентом Чехии вотума недоверия правительство страны во главе с Андреем Бабишем подает в отставку. До тех пор, пока не будет назначен новый кабинет, правительство продолжит выполнять свои обязанности.

По словам премьер-министра Андрея Бабиша, документ об отставке правительства он лично передаст в руки президенту Милошу Земану. Отставку правительства президент примет до конца данной недели.

Напомним, нижняя палата чешского парламента накануне, 16 января, проголосовала в поддержку вынесения вотума недовария правительству Андрея Бабиша. До этого, на предыдущей неделе, в парламенте выступил президент Чехии Милош Земан, который заявил о поддержке Бабиша и пообещал представить ему ще одну возможность сформировать правительство.

Напомним, в октябре прошлого года на парламентских выборах победу одержало движение ANO, которому достались 78 мест в парламенте. Впрочем, для формирования большиства этого количества оказалось недостаточно. Кроме того, с партией Бабиша отказались объединяться другие политические силы. Большинство партий заявляют, что и президент Земан, и премьер Бабиш действуют вразрез с традициями парламентской демократии. Каких бы то ни было переговоров для создани прозрачного большинства, по сути, не було, и президент с премьер-министром практически сразу перешли к созданию правительства меньшинства.

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