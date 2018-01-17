



Черновчан приглашают на праздник От Рождества до Иордана - 17.01.2018 11:56

В Черновицком областном музее архитектуры и была , также известном как музей под открытым небом, 21 января в 13:00 начнется областной театрализованный фольклорно-этнографический праздник народных обычаев и обрядов "От Рождества Христова до Иордана". Отметим, что праздник был учрежден в 2007 году, и в нынешнем году его будут проводить уже в 11-й раз.

В рамках первой части мероприятий "Від хати до хати іде коляда", которая подразумевает воссоздание рождественско-новогодних традиций, участники будут колядовать, маланковать, показывать вертепы, озвучивать пожелания, посевать, а также петь иорданские песни в различных локациях музея.

Вторая часть действа под названием "На різдвяні свята всі ся радуймо" подразумеват общий большой коуг коляды, в котором будут как участники, так и гости празднования.

Заявлено участие 25-ти художественных аматорских коллективов из Черновцов и всех районов Черновицкой области, участие профессиональных коллективов, среди которых - Заслуженный академический Буковинский ансамбль пенси и танца имени А.Кушниренко Черновицкой областной филармонии имени Д.Гнатюка. Кроме того, в праздновании примут участие колядники из Черновицкого областного музыкально-драматического театра имени О.Кобылянской, а также Черновицкой городской народный театр-студия "Гердан".

На празднике также будут присутствовать и принимать участие фольклорный коллектив "Проминь" общеобразовательной школы села Бобрик Броварского района Киевской области, гости из Ивано-Франковской области - детский фольклорный коллектив "Дзвиночок" Стецивской школы Снятинского района.

Платиновая Буковина, Черновцы

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